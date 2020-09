Merke yn Burgum yn coronatiid: "Je krijgt als kermisexploitant kippenvel"

Neffens boargemaster Jeroen Gebben fan Tytsjerksteradiel hat de gemeente net lang twivele oer it jaan fan tastimming foar de merke. "Wy hawwe it yntsjinne plan beoardiele oan de hân fan de jildende needferoardening en de regels fan it RIVM. Dêrmei koe it." In evenemint yn coronatiid is spannend, mar Gebben fynt dat de merke-eksploitanten goed harren bêst dogge.

Ferantwurdlikens by eksploitant

Der binne maksimaal 250 tastien op de merke en dat oantal wurdt ek strikt byhâlden. Der is in fêste yn- en útgong op it terrein. Dêrneist hawwe de eksploitanten regele dat in oantal minsken yn gele heskes yn 'e gaten hâldt oft eltsenien him goed oan de oardel meter ôfstân hâldt. Gebben: "Wy hawwe tsjin de eksploitant sein dat sy ferantwurdlikens nimme moatte en wy kontrolearje dat. As wy klachten krije of as wy sjogge dat it net goed giet, gean wy it petear oan mei de eksploitant."

Ferskillende leeftydsgroepen

Op de merke komme ferskate leeftydsgroepen byinoar, mar foar eltse groep jilde wer oare regels. Bern oant en mei 12 jier hoege gjin ôfstân fan elkoar te hâlden. Jongerein oant en mei 18 jier wer wol. Sy krije dêrom in spesjaal bantsje om dêr't harren leeftyd oan ôf te lêzen is. Gebben: "Mei dat bantsje kinne se dat goed kontrolearje" Minsken út itselde húshâlden hoege dan wer gjin rekken te hâlden mei de oardel meter.