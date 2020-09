SC Hearrenfean lit wer mear supporters ta, mar hâldt ek rekken mei ôfskale

Kommersjeel manager Martin Koopman jout oan dat der goed oer neitocht is. "We willen zo goed mogelijk de veiligheid in ogenschouw houden. We hebben elke week een evaluatie gedaan, daarin hebben we gezien dat we toch een heel laag percentage benutten van de mogelijkheden benutten met alle veiligheidsmaatregelen. Dus dat geeft ons de ruimte om iets op te schalen naar 6.500 mensen het komende duel."

Stadichoan mear

It tal taskôgers is stadichoan opskroefd. "Met de eerste oefenwedstrijd zijn we begonnen met 700 mensen in het stadion. Dat was ook om uit te proberen hoe het met de looproutes en dergelijke zou gaan. Iedereen hield zich keurig aan de regels. Bij de tweede wedstrijd hebben we het opgeschroefd naar 2.000 man en vervolgens zijn we naar 4.000 man gegaan. Maar daarmee zaten we slechts op 15 procent van het totaal. Dat is zone, zeker als er meer mogelijkheden zijn. Met de huidige protocolregels vanuit de KNVB en in goed overleg met de Veiligheidsregio schroeven we het op naar zo'n 25 procent aanstaande zaterdag."

Foar de kas fan de klup is it wol wichtich om wer wat minsken ta te litten. "Dat het een hele uitdaging is om het financieel interessant te maken, dat is voor elke betaalde voetbalclub aan de orde. Iedereen wil een vol stadion, maar met zoals het virus zich nu ontwikkeld houden wij ons hart wel vast."

It bliuwt spannend

It is foar Koopman noch wol spannend oft minsken harren oan de regels hâlde. "Bij de oefenwedstrijden en de eerste wedstrijd heeft men dat wel keurig gedaan. Er is een gezondheidscheck bij de ingang, er is keurig aangegeven waar men moet zijn op plattegronden. We willen iedereen op 't hart drukken dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn. We willen natuurlijk graag opschalen, maar we zijn ons ook bewust van het nieuws. Het aantal besmettingen loopt weer op. Eventueel zouden we zelfs weer moeten afschalen."

Lanlik wie der opskuor oer in wedstriid dêr't in grut tal supporters lûd oan it sjongen wie. As klup kinne je dat net echt tsjinhâlde. "Handhaven is natuurlijk moeilijk. De regels zijn dat we dat niet moeten doen, dus daar kun je toe oproepen. Maar verder ben je redelijk machteloos."