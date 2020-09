Deputearre Poepjes yn oerlis oer 'earliker ferdieling' lanlik kultuerjild

Plattelân fersus stêd

In soad minsken wiene dêr net wiis mei. En dat wie net de earste kear. "Eltse fjouwer jier is eltsenien yn opskuor en binne in soad minsken net tefreden. En terjochte. De ferdieling fan de kultuerjilden op nasjonaal nivo is bryk. It is sels sa dat deputearren út de Rânestêd harren nocht ek hawwe, want sy krije altyd mar wer lilke gesichten. Sy kinne it ek net helpe dat sy grutte stêden yn harren provinsjes hawwe. Dus der moat wat barre. De FNP en earder ek oare partijen steane dêr terjocht by stil. It systeem moat op de skop."

Dat der safolle jild nei Amsterdam giet, kin neffens Poepjes net. "Fansels, in haadstêd hat altyd in oare dynamyk. Dêr is ek neat mis mei. Mar it ferskil tusken de wat mear plattelânsprovinsjes en de wat mear stedske provinsjes fan ús lân is te grut. Kultuer is foar alle ynwenners fan ús lân wichtich. It moat net út meitsje oft jo no yn in lytse mienskip wenje of yn in grutter plak."

Prate, mar net oerhastich

Dêrom moat der aksje ûndernommen wurde, fynt de deputearre. "As jo foarkomme wolle dat der oer fjouwer jier wer lijerij is, dan moatte je dêr no wat oan dwaan. It moat bepraat wurde mei de Twadde Keamer, mei de minister en mei de advyskommisjes. Wy moatte nei nij ferdielingsmodel." De fraach is lykwols noch wol hoe't sa'n model der krekt út sjen moat.

Poepjes wol net oerhastich beslissingen nimme. "Je moatte no gjin domdryste dingen dwaan út emoasje. Wy hawwe no de tiid om nei in goed nij model te sjen. As jo jild oars ferdiele wolle, hoe kinne jo dat earliker dwaan? Ik tink dat der oprjocht in nij ferdielingsmodel út komme kin: miskien streekrjocht nei provinsjes, miskien nei in regio ta, miskien dat it Ryk it ferdield."