Escaperoomspul 'Anno N.' moat pesten op Fryske skoallen tsjingean

De start fan it projekt is op basisskoalle de Bloei yn Terherne. Direkteur Tjitske van Akker-Postma is troch hacker Anno N. opsletten. De learlingen fan de skoalle witte lykwols noch net wêr't sy sit. Troch it oplossen fan in rebus kinne sy efterhelje wêr't de direkteur is en hoe't sy frij komme kin.

Opsletten

Nei in skoftke wurdt dúdlik dat de direkteur yn de gymseal te finen is. Mar dan docht bliken dat de kaai fuort is. "Wy moasten in koade ynfiere," seit learling fan groep 7/8 Maud Koopmans. "Doe koene wy in opdracht meitsje en sa koene we de kaai fine."