Ljouwerter masinefabryk fallyt: slachtoffer fan coronakrisis

It bedriuw wurket yn soad foar de skipsbou, dêr't ynvestearringen op dit stuit útsteld wurde. Ek leveret Van der Ploeg oan Aziatyske lannen, wat op dit stuit dreech is. It bedriuw hat in skuld fan 4 miljoen by de bank en 6 ton oan leveransiers. Der wurdt noch wurke yn it fabryk. De kurator hopet op in trochstart want der binne al petearen mei in oername kandidaat.