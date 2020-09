Oertsjongsters moatte mear 'Woordwies' wurde mei app fan streektaalklups

Minsken dy't de app brûke kinne earst in streektaal kieze en ynstelle hoe muoilik it spul wêze moat. Dêrnei krije sy wurden te sjen en binnen 30 sekonden moatten minsken de goeie oersetting kieze. As beleaning foar in goed antwurd krijst in ôfbylding fan in moaie lokaasje earne yn Noardeast-Nederlân. Op dizze wize wolle de betinkers fan de app minsken mear yn oanrakking bringe mei streektalen, lykas it Stellingwerfsk.

Stellingwarver Schrieversronte

"Je hebt nou dubbel plezeer van het spellegie," seit Bert Rossing fan streektaalorganisaasje Huus van de Taol. Yn de app is ek it lêste nijs te lêzen yn ien fan de Nedersaksyske talen. It inisjatyf wurdt ûnder oare mei mooglik makke troch de Stellingwarver Schrieversronte, mar ek troch it Centrum Groninger Taal en Cultuur, Huus van de Taol, IJsselacademie, Twentehoes en Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers.