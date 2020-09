HEA! De Dors(t)vlegels 'piele' troch

Se neame harsels De Dors(t)vlegels, en komme al 35 jier alle wiken byelkoar om te pielen oan âlde lânboumasines. Yn de loads fan Chris Bosma yn Drachtsterkompenije wurdt op it stuit wurke oan in stoomtrekker. Neist it wurk is de gesellichheid en de 'tredde helte' ek hiel belangryk foar de mannen. Mar de leeftiid begjint te spyljen, dat der kinne wol in pear nije 'Dors(t)vlegels by.