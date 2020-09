Kritysk rapport Ried fan Europa: Nederlân moat ûnderwiis 'fan en yn it Frysk' ferbetterje

Ferslachjouwer Onno Falkena hat it rapport lêzen. Der mankearret neffens de Ried fan Europa wol wat oan it ûnderwiis yn it Frysk.

"De earste oanbefelling is om it oantal oeren dat lesjûn wurdt yn it Frysk fuortendaliks te ferheegjen en dat jildt likegoed foar it basisûnderwiis en it fuortset ûnderwiis.

It giet dus net allinnich om Fryske les, mar ek om it brûken fan it Frysk as fiertaal op skoalle by oare fakken, lykas skiednis, muzyk, gymnastyk of wiskunde."

Hat de Ried fan Europa ideeën om it ûnderwiis fan it Frysk te ferbetterjen?

"Der moatte mear ûnderwizers en dosinten oplaat wurde dy't Frysk jaan kinne en ek lesjaan kinne yn it Frysk. Ek moat op alle skoallen lesjûn wurde yn de skiednis en kultuer fan Fryslân, by foarkar yn it Frysk en de ûnderwiisynspeksje moat it fak Frysk folweardich behannelje en kontrolearje by harren wurk."

Wat sizze se yn Den Haag fan sa'n brief?

"Je kinne sa'n brief sjen as in tik op de fingers. Dat is fansels noait aardich, want de offisjele posysje fan it kabinet is dat Nederlân goed dwaande is mei it Frysk. Hielendal ûnferwachte sil it brief net wêze, want it krityske rapport oer lidsteat Nederlân sirkulearret al in skoftke en is ek al tastjoerd oan de Twadde Keamer. Sa'n brief kin wol helpe om it Frysk op de politike aginda te hâlden. Ferline wike hat kening Willem-Alexander noch in Fryske les bywenne yn Drachten. Dat is ien fan de manieren om út te strieljen dat Nederlân it goed foar hat mei it Frysk."