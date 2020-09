By in ferkearskontrôle tusken Itens en Britswert hat de plysje tiisdei in motorrider oanholden. De man fleach fiersten te hurd oer de dyk, dêr't 60 kilometer yn de oere riden wurde mei. Op it momint dat de man flitst waard, stie der mar leafst 196 kilometer yn de oere op 'e teller. De plysje hat it rydbewiis fan de motorrider daliks ynnaam.