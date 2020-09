Folle mear slachtoffers bernemishanneling en seksueel geweld freegje help sûnt corona

It oantal slachtoffers dat op de chat kaam foar bernemishanneling naam it meast ta: fan 470 persoanen yn jannewaris/febrewaris nei 851 yn maart/april. It oantal slachtoffers fan seksueel geweld rûn yn de lockdown op fan 557 nei 728. Online seksueel geweld en seksueel útrûpeljen fertrijefâldigen sels: fan 27 nei 76 en 27 nei 59.

Opfallend is dat partnergeweld de iennige foarm fan geweld is dy't net tanimt, mar sels licht ôfnimt: fan 258 nei 250. Mooglike ferklearring dêrfoar is dat sy yn coronatiid noch mear ûnder tafersjoch stiene fan harren partner en dêrtroch ek net online help freegje koene.

Bekende dieder

Mear as de helte (55%) fan de besikers jout oan him yn in akút ûnfeilige situaasje te befinen: fan 409 nei 703 persoanen yn coronatiid. Neffens Fier neame de minsken yn de chat hast altyd in bekende as de pleger. Yn hast de helte fan de gefallen (48%) is it in famyljelid. Yn mar 4 persint fan de gefallen is de pleger in ûnbekende fan it slachtoffer.