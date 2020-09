Warkumers biede petysje oan foar stillere N359

Fluisterasfalt

Yn harren petysje pleitsje de Warkumers foar it oanbringen fan 'fluisterasfalt' yn kombinaasje mei in lege ierden wâl. Dêrnjonken soe Elsendoorn ek graach in flitspeal sjen yn Warkum. "Er staat een 70 kilometer bord, maar er wordt veel harder gereden."

In lege ierden wâl hoecht neffens de Warkumers net it measte te kostjen. "We vragen niet om miljoenen, we denken dat de provincie met een paar ton al een heel eind komt." Ferantwurdlik deputearre Avine Fokkens fan ferkear harke nei belangstelling nei it ferhaal fan Elsendoorn. "We gaan hier serieus naar kijken", sa sei se ta.

In wichtige faktor by it ferkearslawaai is it grutte suvelfabryk fan FrieslandCampina flakby de N359, dêr't sân dagen yn 'e wike dei en nacht wurke wurdt. "Niks ten nadele van die fabriek, maar maak alsjeblieft de weg wat stiller, zodat de gezinnen aan de N359 's nachts beter kunnen slapen."