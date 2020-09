Drachten en Ljouwert yn lanlike top 10 hurdst troffen winkelgebieten

Dat dizze sintra sa hurd troffen binne, komt ûnder mear trochdat se in soad hoareka en moadewinkels hawwe. Dy twa sektoaren binne swier rekke, diels om't minsken drokke plakken mije en fia it ynternet guod keapje. Mar ek om't se bygelyks minder behoefte hawwe oan in nije garderôbe fanwegen it gebrek oan feestjes.

Berikberens

Dêrneist komme minsken dy't nei de stêd gean no benammen mei de auto of de fyts. Stêden dy't net goed te berikken binne mei de auto, of hege parkeartariven hawwe, wurde dêrom minder besocht. Ek it oantal besmettings yn de regio hat ynfloed: yn regio's dêr't corona hurd taslein hat, gean minder minsken nei de stêd ta.