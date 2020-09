Bysûndere sportdei fan Cruyff Foundation foar bern op Lyndensteyn yn Beetstersweach

De Johan Cruyff Foundation stipet en ûntwikkelet sportaktiviteiten, benammen foar kwetsbere bern. Al 19 jier wurdt yn septimber in iepen dei holden yn Amsterdam by it Olympysk Stadion. Dat kin dit jier fanwegen it coronafirus net trochgean, mar dêrom is der wol in 'On Tour'-ferzje opset. Fanwegen it 20-jierrich jubileum binne no 20 skoallen yn it lân dy't meidogge as dielnimmers. Dêr heart Beetstersweach by. Ald-reedrydcoach Henk Gemser komt ek del, hy is ambassadeur fan de Foundation.

Gymdosinten Hanneke en Esther binne moarns betiid al drok mei de tariedingen dwaande. Se sjouwe mei in grutte balke, dy is foar de reuzekattepûl, dêr't bern sa in tennisbal mei fuortsjitte kinne. "Mei de bal yn in doek kinne se fia it elastyk sa de boskjes ynsjitte."

Hiele skoalle kin meidwaan

"Het voordeel dat het nu hier is, is dat de hele school mee kan doen. Waren we naar Amsterdam gegaan, dan hadden er maar veertien leerlingen meegekund", fertelt Esther. "Maar in Amsterdam kunnen kinderen alle sporten doen op een aangepaste manier, dat kunnen we hier niet allemaal nabootsen."

"As gymdosinten soargje we derfoar dat bern op oanpaste wize sporte kinne, ek al sitte se yn in rolstoel", follet Hanneke oan. "Elkenien kin meidwaan, dat is ús motto, en dat jildt ek foar hjoed." De bern fine it geweldich en sjogge der al de hiele wike nei út. "Ik heb er zo'n zin in, zeiden ze." Neist de reuzekattepûl komt der ek in saneamd minefjild, kinne bern racerunne en tal fan oare Highlandgames, lykas mei stiennen smite. "It binne fansels oare aktiviteiten as oars, it moat wat spesjaals wêze."

Op de hiele skoalle sitte 215 learlingen, oan de sportdei dogge 175 learlingen mei, tusken de 14 en 18 jier. Foar de ûnderbou hâlde se tongersdei noch in 'kleintje Cruyff'.