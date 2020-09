Nije Drachtster swimbad De Welle komt oan Sportlaan; ein oan diskusje fan tsien jier

It plan moat útfierd wurde troch wethâlder Felix van Beek dy't dus seach dat syn eigen plan fuortstimd waard. Hy is wol tefreden. "Het was een netjes debat, we hebben een goede keuze gemaakt. Met de locatie Tussendiepen hadden we een hogere ambitie, voor heel Smallingerland. Maar het gaat om het belang van de gemeente, wat is daar de beste locatie voor. De Sportlaan is ook een goede locatie. Het wordt een prachtig geheel en de omgeving is ook enthousiast."

No sil de gemeente gau fierder mei it plan fan oanpak. It duorret noch wol oant 2023 of 2024 foardat it nije bad der is.