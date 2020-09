Aldegea (Sm.) krijt in monumint foar berntsjes dy't stil op 'e wrâld kaam binne

Met mijn voeten in het verse lentegras

omringd door madeliefjes

fladdert een vlinder voor me uit.

Sa begjint it gedicht 'Stilgeboren Kinderen' op it monumint dat Roelie Woudwijk makket. It gedicht komt op in grienen graniten stien en komt te lizzen op it tsjerkhôf fan Aldegea. It gedicht komt leech yn it gers te lizzen. "Het lijkt alsof het gedicht op het gras valt. De steen is groen en er komen madeliefjes op. Ook ligt de steen een beetje schuin zodat het water er goed af kan lopen", fertelt Woudwijk.

De keunstner fûn it ek wol spannend om it monumint te meitsjen om't it om in kwetsber ûnderwerp giet. "Ik heb gekozen om het over een vlinder te doen, dat staat vaak symbool voor het stilgeboren kind". Woudwijk hat har ferdjippe yn it ûnderwerp en petearen fierd mei famyljes.