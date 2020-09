Eaststellingwerf krijt Berneried: learlingen komme yn 'e kunde mei polityk

Op de dei fan de Berneried moatte de learlingen oan de slach gean mei allegearre eleminten yn de polityk. Sy krije útlein wat krekt de rol is fan in boargemaster, fan it kolleezje en fan de ried. Ek leare sy hoe wichtich it is om mei te tinken en te praten oer wat der yn de riedseal bepraat wurdt.

Democracity

De gemeente makket yn elts gefal 9.300 euro frij foar twa jier, en dêr komt noch in bedrach by foar in winnend idee. De 16 basisskoallen wurdt fierder oanbean om mei te dwaan oan it spul Democracity. Dêrby kinne bern boartsjendewei meitinke oer it ynrjochtsjen fan in stêd, mei wenten, sportfoarsjennings, skoallen, grien, ensafh. Dêrfoar moatte sy politike partijen oprjochtsje, debattearje en it mei-inoar iens wurde.