Proef: fergees de auto kwyt yn parkeargaraazjes Ljouwert op moarntiid

De parkeargaraazjes yn it sintrum fan Ljouwert binne yn novimber en desimber yn de moarntiid fergees. Sa moatte mear minsken al yn de moarntiid nei de stêd lutsen wurde. It is in inisjatyf fan Stichting Parkeergarages Leeuwarden, Stichting Binnenstadsmanagement en de gemeente Ljouwert.