Fryske enerzjywaaier moat gemeenten en doarpen helpe mei enerzjytransysje

De enerzjywaaier is makke as helpmiddel yn it ramt fan de Fryske Regionale Enerzjy Strategy RES. De waaier is yn it foarste plak bedoeld foar de 18 Fryske gemeenten en gemeenterieden, mar elts mei belangstelling foar it opwekken fan duorsume enerzjy kin der mei oan de slach. De wurkgroep dy't de Fryske enerzjywaaier taret hat fynt it ynstrumint ek tige geskikt foar doarpsbelangen en enerzjykoöperaasjes.

Foarbylden

Foarbylden fan in pear ideeën yn de Fryske enerzjywaaier binne:

* In tydlik sinnepark op in útwreidingslokaasje. In soad bedriuwen, stêden en doarpen hawwe wol in lape grûn oer, bedoeld foar takomstige útwreiding. Sa'n stik grûn kin hiel goed tydlik ynset wurde foar in ferpleatsber sinnepark. Je moatte sa'n terrein dan net hielendal fol sette, mar soks dwaan yn kombinaasje mei grien, sadat it ek oantreklik bliuwt as it sinnepark wer fuort moat.

* It enerzjike (boere-)hiem: In boerebedriuw mei in eigen wynturbine én in lytsskalich sinnepark. As jer soks mei in stikmannich boerebedriuwen yn ien streek dogge, dan kin Liander it netwurk dêrop oanpasse en dan hoecht dat net foar ien boerebedriuw apart. Dat is wichtich, want op guon plakken yn it bûtengebiet is it netwurk tin.

* Sinne-enerzjy op âlde gaswinlokaasjes. De kommende jierren wurde ferskate gaswinlokaasjes ôfboud. Wat dan faak oerbliuwt binne in pear bunder asfalt, dêr't fierder neat mei dien wurdt. Der is noch mear ûndersyk nedich, mar yn prinsipe is soks goed mooglik, op betingst dat it netwurk it oan kin.