Direkteur Frysk laboratoarium Izore net te sprekken oer #ikdoenietmeermee

Van Elsacker is ek medysk direkteur is fan it Frysk medysk laboratoarium Izore en sjocht dêrtroch de gefolgen fan it coronafirus. Sy hopet net dat folgers fan BN'ers de aksje stypje en dêrnei hannelje sille. "Dat is ontwrichtend voor de samenleving. Dat zie je eigenlijk al wat gebeuren in de studentensteden, studenten vinden het moeilijk om zich aan de regels te houden. Dan zie je het aantal besmettingen zo weer toenemen. Dus dat is de wereld die ons wacht als we alles loslaten."

"Geen goed woord"

De aksje set boargers tsjin de oerheid op, fynt Van Elsacker. "De #ikdoenietmeermee dat is één ding, maar waar ik extra moeite mee heb ik dat vervolgens gevraagd wordt hoe men de overheid in controle moet krijgen. Alsof de overheid tegen de burger zou staan. De overheid is er om ons te steunen. Natuurlijk worden er fouten gemaakt en moet je blijven evalueren, maar naar mijn idee doet iedereen z'n best. Dus voor zo'n actie heb ik niet veel goede woorden over."

"Niet zomaar meningen"

Sy fynt ek dat de saakkundigens fan minsken erkend wurde moat. "Er worden wel twijfels geuit door mensen met een medische achtergrond, maar dat zijn geen mensen uit de hoek van de infectieziekten. Ik denk dat het toch verstandig is om te proberen de mensen die verstand hebben van zaken te laten werken aan de beste oplossingen. Er moet wel rekening worden gehouden met meer dan de medische kant. Maar het is toch van belang deskundigheid te erkennen en te gebruiken. Het zijn niet zomaar mensen met meningen, maar mensen met verstand van zaken."