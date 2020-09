Friesland Lease is Fryske ûndernimmer fan it jier

Oare finalist: Spinder Dairy Housing Concepts

Spinder Dairy Housing Concepts yn Drachten makket 'meubilêr' foar lisboksstâlen, sa't direkteur Johannes Bottema it sels omskriuwt. Ferline jier binne se nei in nije lokaasje ferhûze. Nij yn de produksje is in saneamde 'cuddle box'. In ko stiet dêryn as er keallet. It keal wurdt foar de ko dellein, sadat de ko rêstich wurdt en de boer it bist better melke kin. En it nijste fan it nijste: in stek foar yn de stâl datst mei in app op en delgean litte kinst.