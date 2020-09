Snotnoas? Gjin reden mear om gjin lessen te folgjen

Skoallen rûnom yn de provinsje binne drok dwaande mei it finen fan kreative oplossings om learlingen dy't ferkâlden binne of in snotnoas hawwe dochs by de les te hâlden. Dat is ek needsaaklik om't ien op de tsien bern op it stuit thús sit. Omt se lichte klachten hawwe, meie se net nei skoalle.

Hybride les

Lessen streame is net nij foar it ûnderwiis. Yn de tiid fan de lockdown, ôfrûne foarjier, waarden in soad lessen online jûn. No wurdt eksperimentearre mei in soarte fan 'hybride' les. In dosint mei learlingen yn de klasse en dejingen dy't der net by wêze kinne folgje de lessen oer ynternet.

Joke Aartsen, dosinte Nederlânsk, is al in pear wiken entûsjast dwaande: "Je kunt zo veel beter in de gaten houden wat een leerling doet. Ze doen presentaties via de stream, voor de klas. Als ze kunnen, moeten ze aanwezig zijn."

Yn it foarjier wie dat oars. Doe wie der folle minder kontrôle op wat de learlingen allegearre al of net dienen.