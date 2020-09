Nationale Buitenlesdag: by skoalle 't Wad yn Harns is in skoalplein iepene

Dat skoalle 't Wad meidocht, is net sa gek. Want de skoalle hat in nij skoalplein oanlizze litten. It griene skoalplein is tiisdei iepene troch in wethâlder fan gemeente Harns. De dosinten binne entûsjast oer de bûtenlesdei. "Ik vind het wel heel leuk. Juist bij jonge kinderen is het belangrijk dat ze in beweging zijn. Het is leuk dat het een jaarlijks terugkerend evenement is."

Goed 90 persint fan de dosinten is te sprekken oer it inisitatyf. Frisse lucht, beweging en in boartlike wize fan learen moatte derfoar soargje dat bern better prestearje. Eins soe de Nationale Buitenlesdag op 7 april wêze, mar fanwegen it coronafirus waard de dei útsteld.