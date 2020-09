HEA! Stowe oer de heide

Opstowend sân en stampende hoeven. Sumarreheide is sneon it toaniel fan in hynstemaraton mei mear as 80 dielnimmers út it hiele lân wei. De oanspanningen lizze in parkoers mei hindernissen ôf fan sa'n 10 kilometer. Mar tuskentroch is der ek in stop, om hynders en menners efkes op azem komme te litten.