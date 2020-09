Berne-opfang Sinne Ljouwert moat kreatyf wêze mei roasters yn coronatiid

Sinne-berneopfang yn Ljouwert hat sawat fjouwerhûndert meiwurkers. Om de roasters op de krap fjirtich lokaasjes foarinoar te krijen, freegje se oan de GGD om guon eaksen oan de meiwurkers te ferromjen.

Ekstra tsjinsten

It is in hiele put om de roasters klear te krijen, fertelt manager bernesintra Sinne Laura Hollander. De coronasiikmeldings komme boppe-op de reguliere ôfwezigens troch ferlof, fakânsjes of oare sykten. Se losse it oant no ta op trochdat de kollega's ekstra tsjinsten draaie.

Taaleask falle litte

Under Sinne falle dei-opfangen en bûtenskoalse opfangen op ferskate lokaasjes. De regels binne frij strang. mar as it moat meie se dy wat loslitte, troch bygelyks in taaleask farre te litten. Dêrfoar dogge se opnij in berop op de kûlânseregeling fan de GGD. Yn maart en april hawwe se dêr ek al in berop op dien.

Nij personiel

Sinne besiket mei in wervingskampanje oan nij personiel te kommen. Dy is is pear wiken ferlyn begûn en de earste petearen binne al fierd. Meikoarten kinne de earste nije meiwurkers begjinne.

Begryp, mar ek soargen

De âlden hawwe begryp foar de situaasje, mar se hawwe ek soargen, seit Hollander. As Sinne net mear ynstean kin foar de kwaliteit, folget yn it alderuterste gefal sluting fan in lokaasje.