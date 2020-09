Fries Landbouwmuseum hat yntusken 53 sponsoaren byinoar

It Fries Landbouwmuseum hat yntusken in sponsorgroep byinoar dy't út 53 bedriuwen, organisaasjes en fûnsen bestiet. Ein juny waard bekend dat it museum nei 1 jannewaris 2021 gjin subsydzje mear krijt troch de nije ferdieling fan it kultuerjild fan provinsje Fryslân. It lânboumuseum krige elts jier sa'n 185.000 euro en hie krekt ekstra jild oanfrege foar nije plannen. Troch it beslút drige it museum de doarren slute te moatten. Dêrom gie it Fries Landbouwmuseum op syk nei donateurs.