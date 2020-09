Kolleezje Ljouwert ek akkoart mei gearwurkingsskoalle Wurdum

Ek boargemaster en wethâlders hawwe grien ljocht jûn foar de gearwurkingsskoalle yn Wurdum. Dêrmei binne sy ek akkoart mei it opheffen fan de iepenbiere basiskoalle. Op dit stuit binne der twa skoallen: de iepenbiere Uniaskoalle en de protestantske De Arke. Dêr sitte mei-inoar krekt gjin 100 bern op, en dat is te min. Mei it riedsfoarstel dat der no leit, komt de fúzje wer in stap tichterby.