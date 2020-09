Fan asbestdak nei sinnepanieldak: stipe foar oanpak fan grutte dakken

De provinsje wol ôf fan dakken dy't fan asbest makke binne. Yn stee dêrfan sjocht provinsje Fryslân it leafst dakken mei sinnepanielen. Om dat foarinoar te krijen, is der 150.000 euro beskikber steld. Mei dat jild moatte asbestdakken omboud wurde nei sinnedakken. It jild is bedoeld foar enerzjykoöperaasjes en eigeners fan grutte dakken, lykas boeren. Yn de ôfrûne jierren binne er al mear as 400 asbestdakken oanpakt. Mar dat is noch gjin 6 persint fan it totaal.