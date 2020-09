Hoareka wreidet terrassen út, ek rjochting de winter noch gasten ûntfange

Eigener Albert Nieuwenhuis fan De Appelsche Hof yn Appelskea set dit neijier fol yn op syn terras bûten. "Bij ons is het normaal heel rustig in het naseizoen. Maar als je zorgt dat mensen lekker warm zitten buiten, dan komen ze wel. We kunnen niet alles overkappen, maar we kunnen wel zo'n tien tafels warm krijgen. Dan kunnen we vijftig mensen binnen een plekje geven en veertig buiten. Dan hebben we het wel druk."

Dat terrasferwaarming skealik wêze soe foar it miljeu, dêr steurt Nieuwenhuis him net oan. "Zolang er gas is, moeten we dat gebruiken. Al de alternatieven zijn echt niet beter voor het milieu. En anders bedenken we over een tijdje weer iets nieuws."

"Seizoen verlengen"

Ynstallaasjebedriuwen, dy hawwe it der yn elts gefal mar smoardrok mei, seit John Willemse. "Normaal gesproken installeren wij zo'n vier à vijf systemen per maand, nu zijn het er vijftien of zestien. De horeca probeert op deze manier het seizoen te verlengen."