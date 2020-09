Dichter fan Fryslân Nyk de Vries begjint yn Wolvegea mei skoalletoer

Dichter fan Fryslân Nyk de Vries is úteinset mei in toernee by skoallen yn de provinsje del. As earste wie tiisdei it Terra Wolvegea oan bar, in gebiet dêr't fan âldher gjin Frysk, mar Nedersaksysk praat wurdt. De Vries lies koarte Frysktalige fragminten foar op muzyk. De learlingen fûnen it "leuk en leerzaam".