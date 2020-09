Betide fearboat nei Holwert wykt út foar baggerskip en rekket oan 'e grûn

Oanslutend wie it wachtsjen op heech wetter om wer los te reitsjen. "Niks aan de hand", is it kommentaar fan direkteur Ger van Langen fan Wagenborg. "De vaargeul is ter plekke erg smal, en er is geen schade."

De passazjiers, benammen Amelanners, binne nei in reis fan mear as twa oeren oan wâl ôfset en fearboat Sier koe ek wer fierder farre.