Soad diskusje oer protestaksje fan Douwsma en oare BN'ers tsjin coronaregels

De protestaksje hat in soad reaksjes opsmiten op sosjale media. Soarchpersoniel hellet hurd út nei de artysten. "Mensen die meedoen aan #ikdoenietmeermee nodig ik graag uit om een kijkje te nemen op de ic", sa seit in ferpleechkundige. Ek kabaretier Claudia de Breij is ferbjustere oer de aksje. "Mogen de artsen als jij hulp nodig hebt dan ook zeggen #ikdoenietmeermee?"

Oprinnend tal besmettingen

De oprop komt op it momint dat it tal besmettingen yn ús lân bot tanimt. Moandei melde it RIVM 2223 nije coronabesmettingen yn Nederlân. Yn Fryslân waarden snein 45 nije besmettingen meld. Dat wie it heechste oantal ea yn ús provinsje op ien dei.