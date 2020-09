Manager Tim Douwsma: "#ikdoenietmeermee bedoeld om tsjinlûd hearre te litten"

"Coronagekkie"

De aksje is bedoeld as in statement om in tsjinlûd hearre te litten, seit manager Marcel Wentink fan Tim Douwsma. Ast fraachtekens setst by de corona-oanpak fan no, wurdst faak besjoen as in 'coronagekkie'. Neffens him komt in grutte groep fan sawat 2500 dokters en biologen dy't in oar ferhaal hawwe, hast net oan it wurd yn de media.

Frij lân

De post # ikdoenietmeermee begjint in eigen libben te lieden. Minsken lêze it hiele ferhaal dêrûnder faak net, seit Wentink. De manager is net benaud foar reputaasjeskea foar Tim Douwsma: "We leven in een land waar vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat."