Stichting Nijkleaster freget help fan publyk foar boek oer keunstner Jentsje Popma

Om dat oersjoch te meitsjen, is it wichtich dat der takom jier in boek komt. Dêrfoar ropt de stichting de help yn fan minsken yn Fryslân. Nijkleaster heart graach fan minsken wêr't wurk fan Popma hinget, en wat it ferhaal derachter is. It giet dan benammen om skilderijen fan partikulieren. "Dat kunnen we niet zo makkelijk op het spoor komen."

Sinjatuer

It wurk fan Popma is goed te herkennen oan syn bysûndere wize fan ûndertekenjen. "Dat doet hij als de verf nog nat is. Hij krast dan zijn naam in de verf. Dat is een heel herkenbaar onderdeel van zijn schilderijen."