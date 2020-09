Dieke Broersma wiis mei ûntwikkelingen yn alzheimerûndersyk: "Elke ontwikkeling is er één"

"Dirk is nog gewoon in ons dagelijks leven. De ziekte blijft ook wel een rol spelen. Dementie is veel in het nieuws. Ik ben er zelf ook steeds mee bezig omdat ik het belangrijk vind dat er aandacht voor is. Ik wil nog steeds voortzetten waar Dirk mee begonnen is."

Dizze perioade is foar Dieke ek wer in 'markearing'. Se ferlit it hûs dêr't se sa lang mei Dirk wenne hat en ferhuzet nei in wenning wat tichter by it sintrum yn Drachten. "Het is weer tijd voor een nieuwe stap", sa seit se.

"Je moet hoop houden en dat medicijn komt er"

Op de fraach oft en wannear't der in medisyn op de merk komt foar alzheimer seit Dieke dat se altyd hoop hat. "Ik zie altijd die stip aan de horizon. In de jaren '70 en '80 was je met hiv/aids ook ten dode opgeschreven en moet je nu eens zien. Je moet hoop houden en dat medicijn komt er."