Soargen oer bou nij Cambuurgebiet by buertbewenners: hoe komt it mei de oerlêst?

By de ynformaasjegearkomste, dêr't de gemeente, in boubedriuw en in fastfoodketen sprutsen oer de takomst by it gebiet, kamen in tal fragen fan omwenners. Herma Dijkgraaf, dy't út namme fan de omwenners sprekt, seit dat der twa dingen wichtich binne. "Allereerst wordt er van 's ochtends vroeg tot 's avonds met heipalen gewerkt. Dat is net in de periode dat mensen thuiswerken door deze coronacrisis. Dan zit je dus de hele dag in dat geluid."

Omkearde bewiislêst

Dijkgraaf hopet dan ek dat de gemeente nei dy soargen sjocht. It twadde probleem is neffens har de ôfhanneling fan skea. Skea oan wenten binnen 50 meter behannelet de gemeente. Dêrbûten moatte de minsken sels yn aksje komme as se dochs skea ha fan de heipeallen. Sy moatte dan oantoane dat dy skea troch de wurksumheden komt. "Dan krijg je omgekeerde bewijslast. Dat is ongelooflijk moeilijk aan te tonen", seit Dijkgraaf. "Dat hadden we bij de werkzaamheden op het Europaplein ook. Toen kregen we niets te horen van de gemeente."