Hege keninklike ûnderskieding foar Hans de Boer

Hans de Boer is beneamd ta Kommandeur yn de Oarder fan Oranje-Nassau, om't er him 'bijzonder verdienstelijk' makke hat foar de maatskippij. De beneaming wie by it offisjele ôfskied fan de ûndernimmersorganisaasje VNO-NCW. Hy wie dêr seis jier foarsitter fan en ferline wike naam er ôfskied.