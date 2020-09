"Joey Veerman? Dy jonge is fabuleus"

"Gewoon je bek houden als je er zit, naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen." Minister-presidint Mark Rutte is dúdlik moandei oer it sjongen yn fuotbalstadions. Hy hopet dat it klear is en dat fans har gewoan stil hâlde. Us sportferslachjouwers sjogge dat supporters dat oant no ta net dogge. "It bart oeral. It wie by sneon by Fortuna sa, it wie by TOP Oss sa dat der ploechjes by inoar sieten, minsken gjin ôfstân hâlden en der songen waard", fertelt Andor Faber.

Jûchmomintsje

It mei net, mar Arjen de Boer kin him wol foarstelle dat fans harren gean litte. "As it de lêste minút is en je favorite klup skoart de winnende, dan kin Rutte wol sizze dat je 'je bek moet houden', mar dan kin ik my yntinke dat je in lyts jûchmomintsje hawwe. En as je dat net wolle, moatte je gewoan sizze: we fuotbalje sûnder publyk." Dêr slút Geert van Tuinen him by oan: "As it konsekwinsjes hat, is it de konsekwinsje dat der gjin publyk mear by mei."