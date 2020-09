Jûchferbod by fuotbalwedstriden dreech te hanthavenjen: "Voetbal is emotie"

In skoft lyn waard der in 'jûchferbod' ynsteld by fuotbalwedstriden. Supporters meie sûnt dy tiid net mear raze en jûchje. Yn de twadde spylronde yn de earedifyzje ôfrûne wykein holden fuotbalsupporters har lykwols lang net oeral oan de regels. Rutte neamde dat "dom": "Want zo krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op", sa sei de premier.

"Voetbal is emotie"

Kees Elzinga fan supportersferiening Kern van Cambuur merkt dat it noch net sa maklik is om dat ferbod te hanthavenjen yn in fuotbalstadion. "Voetbal is emotie en zeker als je club scoort of een mooie actie heeft, is het wel heel moeilijk om je mond te houden."

Neffens Elzinga is it nayf om te tinken dat der net songen of roppen wurde sil yn de fuotbalstadia. "Ik denk dat Rutte dat zelf ook wel weet, maar hij zal dit vanuit zijn positie wel moeten zeggen. Het is ook een stuk emotie en beleving. Fans willen hun club optimaal ondersteunen."