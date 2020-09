Twa Nederlânske titels foar Tristan Bangma: "Beter dan verwacht!"

It is de twadde kear dat Bangma Nederlânsk kampioen wurdt op de tiidrit. Yn 2018 slagge him dat ek, doe noch wol mei in oare piloat. No fersloech er, tegearre mei Bos, de regearjend wrâldkampioenen Vincent ter Schure en Timo Fransen.

"Het was een van onze betere tijdritten die we ooit samen hebben gereden. We mogen niet klagen", fertelt Bangma, dy't mei Bos trije sekonden foar Ter Schure en Frans einige. En dat wylst se foar it earst dit jier in tiidrit rieden. "We hebben überhaupt niet op de tijdritfiets gezeten."