Matthijs fan Snits nimt Amerikaanske YouTuber yn hûs nei skipbrek

Yntusken ferbliuwt Evenson alwer in skoftke bij Matthijs thús op it souder. Matthijs: "Het was wel een beetje spannend natuurlijk, want je kent elkaar niet." Dochs kaam it mear as goed. "Hij is heel relaxt, helpt in het huishouden, heeft gisteren vis voor ons gekookt. Zo nu en dan speelt hij gitaar voor onze baby. Dus dat gaat heel goed!"

Sjarmearre fan Fryslân

Foar Evenson sels is it ek in hiel aventoer. 'Ik bin hiel bliid! Ik besocht al mear as in moanne by myn boat te kommen, mar mei it coronafirus wie dat hiel dreech', fertelt er. Fan Fryslân is de Amerikaan wol sjarmearre. 'It is prachtich! Ik hâld fan Snits. It is in moaie omjouwing.'

Oer twa wiken is de karantêne foarby en ferfolget Evenson syn reis nei de Kariben. Mar dêr einiget it kontakt net. Nei alle gedachten hat it twatal in freonskip foar it libben opboud. "We hebben een uitnodiging gekregen om een week of twee met hem mee te varen op zijn boot", beslút Matthijs. Neffens him sille harren wegen inoar grif wer kruse.