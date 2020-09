Trije moanne sel foar ynbrekker yn Drachten dy't oer dakken útpykte

In ynbrekker dy't begjin augustus oppakt waard nei in achterfolging oer de dakken yn it sintrum fan Drachten moat trije moanne de sel yn. Hy wie op it dak útnaaid nei't er ynbrutsen hie by in kleanwinkel oan de Zuiderbuurt. Yn in tas, dy't er kwytrekke wie doe't er op in balkon sprong, sieten sieraden dy't er by de kleanwinkel stellen hie.