Moanne sel foar Ljouwerter draaidoardief (38)

Ein maaie foarich jier hie de frou by in drogist yn Ljouwert parfum stellen. Twa wiken earder hie se by in oare drogist ek al kosmetika meinaam sûnder te beteljen.

De frou seit har der net in soad fan heuge te kinnen. Se wie op dat stuit swier en sei tsjin de rjochter dat se it stellen guod nei alle gedachten ferkeapje woe om saken foar har bern keapje te kinnen. De Ljouwerter kaam faker mei de plysje yn oanrekking, meastal foar winkeldieverij.

Reklassearring

Se moat ynkoarten wer foar de rjochter ferskine om't se guod stellen hie by in kleanwinkel. De reklassearring seit der gjin fertrouwen yn te hawwen dat de frou wer op it rjochte paad komt. Se wie nammentlik net yngien op harren útnûgings om op petear te kommen.

De offisier fan justysje easke in selstraf fan in moanne. De rjochter naam dy eask oer. "De enige manier om bij u in het hoofd te krijgen dat dit absoluut niet kan is een gevangenisstraf", sei de rjochter.