Wie Maria yn de bibel swanger, swier of yn ferwachting fan Jezus? It is ien fan de taalfragen dêr't de stifting YKFE-FBO oerneitinkt yn oanrin nei de nije Fryske bibeloersetting. Op 30 oktober organisearret de stifting in stúdzjemiddei mei as sintrale fraach: yn hokker Frysk moat de bibel oerset wurde?