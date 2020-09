Keninklike earepinning foar muzykferiening Euphonia

De muzykferiening waard op 21 septimber 1920 oprjochte as fanfare. Yn 1953 kaam der in selsstannige drumband by, yn 1988 folge troch marjorettes. In jier earder al waard de fanfare omfoarme ta harmony-orkest. Sûnt 2009 spilet Euphonia yn de heechste amateurdivyzje.