Grêfstien Eise Eisinga wer teplak yn Dronryp: "Dit is fantastysk"

"Dit is it resultaat dêr't wy op hopen", sa seit Johan Dalstra, ek ûnderdiel fan de wurkgroep. "As ik it no sa sjoch, dan tink ik: dit is fantastysk. Der komt ek noch wat oerhinne as beskerming, dus it wurdt allinnich noch mar moaier."

Op it grêf komt earst in betonplaat te lizzen, dan de grêfstien dêr oerhinne, en dêr boppe-op noch in glêsplaat. Dy glêsplaat leunt dan op de ûnderste betonplaat. "De minsken dy't hjir aanst komme, kinne genietsje."

Wa leit der?

Yn de tiid dat de stien fuort wie, wie der in eventuele kâns om te sjen wa't der no eins yn it grêf lizze. It is nammentlik net wis oft, neist Eise Eisinga en syn heit Jelte, Eise's frou ek yn it grêf leit.

Der is oer neitocht dit te ûndersykjen, mar dêr is ek wer rap fan ôfsjoen. "It kin natuerlik net. Dat is echt grêfskeining. Wy wolle it leafst alles witte, mar dy histoarje litte wy gewurde."