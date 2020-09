GGD Fryslân: "Noch nea safolle nije Fryske coronabesmettings"

Sneon stie de teller fan it tal nije Fryske coronabesmettingen op 27, freed op 22. Ek dat oantal lei al heger as earder. Mar snein wie der dus in rekôroantal mei 45 nije gefallen. De measte nije besmettingen binne yn Ljouwert. "Dat is soarchlik", seit Margreet de Graaf fan GGD Fryslân. "It tal besmettings rûn de lêste dagen al op, mar no giet it wol hiel hurd. Wy sjogge no dat it njonken de jongerein ek wer by de âlderein opdûkt, bygelyks yn fersoargingshûzen. Gelokkich binne wy der better op taret. Wy sitte der goed boppe-op, mar it is wol ferûntrêstend."

Sinjaalwearde

Mei de nije besmettingen sitte wy yn Fryslân noch krekt net op de saneamde 'signaalwaarde'. Dizze sinjaalwearde is in soarte fan alaarmbel, dy't troch it ministearje fan Folkssûnens fêststeld is om ekstra maatregels te nimmen. Yn Grinslân is der al wol sprake fan dizze sinjaalwearde. "It ferrifelige fan sa'n sinjaalwearde is dat it ôfhinklik is fan allerhanne omstannichheden foardatst it beslút nimme kinst om maatregels te nimmen", leit De Graaf út. "Dat makket it sa dreech."