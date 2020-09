Iepenbiere basisskoallen De Trynwâlden sille gearwurkje

"Dit is in trajekt dat al lang foar de fakânsje yn gong setten is", fertelt Kees Flikkema, direkteur fan De Opstap en It Kruirêd. "Hjoed ha wy de earste stúdzjedei mei ús allen. Mei elkoar ha wy in skoalleplan skreaun, wêryn't wy as skoallen yntensyf gearwurkje sille. De namme en it logo wurde hjoed presintearre."

Op eigen manneboerd

It giet perfoarst net om in fúzje, seit Flikkema mei klam. "Wy wolle gebrûk meitsje fan elkoars kennis en kunde", leit er út. "Op dit stuit binne alle skoallen op eigen manneboerd dwaande om it ûnderwiis foar de bern sa optimaal mooglik te meitsjen. Wy wolle tenei mei-inoar oparbeidzje en elkoars ekspertise oanfulje. Guon persoanielsleden sille net langer op ien skoalle ynsetten wurde, mar op meardere skoallen. Sa wolle wy it belied op inoar ôfstimme."

Krimp net haadreden

De krimp is ien fan de oanliedings om mear gear te wurkjen, mar it is seker net de iennichste reden. Flikkema: "Wy ha skoallen mei fjirtich bern, mar ek mei tachtich bern. It lit him dreech foarsizze om te sjen hoefolle bern der oer in pear jier binne. Haaddoel is benammen om inoar as skoallen op ûnderwiismêd te fersterkjen." De bern sille der net folle fan fernimme, tinkt Flikkema. "Mar miskien pakke wy yn de takomst ek bûtenskoalske aktiviteiten mei-inoar op."