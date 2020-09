PvdA Smellingerlân hat noed oer jongereinoerlêst yn sintrum Drachten

Neffens de PvdA komme der de lêste tiid geregeld berjochten binnen fan oerlêst troch jongereingroepen yn it sintrum fan Drachten. It giet dêrby om fandalisme en yntimidaasje. Foarbygongers soene ferbaal en troch it ôfstekken fan fjoerwurk yntimidearre wurde.

De fraksje wol dêrom witte fan it kolleezje oft dizze jongerein yn byld is, oft der mei âlden praat wurdt en oft it kolleezje mei plannen dwaande is om de oerlêst oan te pakken. De partij wol dêrneist witte oft it kolleezje mooglikheden sjocht om de jongerein alternativen foar harren sosjale behoeften te bieden, no't dat diel fan harren libben troch de coronakrisis foar in part stilleit.