FNP Achtkarspelen lilk: 'Feanster krante wol gjin Fryske artikels mear'

De FNP lit it der net by sitte en hat yntusken in klacht yntsjinne by anty-diskriminaasjesintrum Tûmba. Dêrneist sil de partij der by de gemeente Achtkarspelen op oantrune om net mear in ynfo-pagina te pleatsen yn 'in krante wêr't de gemeente net Frysk kommunisearje mei en dy't in grut diel fan harren befolking diskriminearret'.