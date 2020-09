Slim sike keunstner Beb Mulder nimt ôfskied fan syn skilderijen

Foar Anke Mulder is it somtiden dreech om te sjen dat de skilderijen fan har man ferkocht wurde. "Mei guon wurken ha ik in sterke persoanlike bân en dat it fuortgiet, is wol spitich. It fielt as in ôfskied. Foar himsels is it oars. Hy is der lakonyk ûnder. At Beb in skilderij klear hat, dan is it ek klear. Hy hecht der dan net mear oan. Syn wurk is dien en dan moatte de minsken it ferhaal fierder fertelle".

Lykas Hans en Anita Andringa dy't oeren yn it atelier strune op syk nei in echte Beb Mulder. Se fine in grut doek "fol mei kleur en beweging. In heel soad read, mei blau en wat giel. Ik kin der heel lang nei sjen", seit Andringa dy't it skilderij yn de wenkeamer ophingje sil. "Beb Mulder sil troch syn keunst nea fergetten wurde".